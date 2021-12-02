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В ЛНР оценили вероятность наступления Украины в Донбассе
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В ЛНР оценили вероятность наступления Украины в Донбассе

Глава МИД ЛНР: Украина вряд ли решится на полномасштабные боевые действия в Донбассе
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Информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины свидетельствует о том, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. Такое мнение в четверг, 2 декабря, выразил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

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«Слишком уж явно нагнетают ситуацию для того, чтобы это превращалось в реальность... Безусловно, мы готовы к любым провокациям с украинской стороны, но речь не идет об открытых попытках развязать боевые столкновения на линии разграничения», — указал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом министр отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

«Украина прекрасно понимает, что они получат достойный отпор, поэтому они просто не рискнут это предпринять», — добавил Дейнего.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

Также в среду украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова‚ в свою очередь‚ указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

21 ноября Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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