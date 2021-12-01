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Захарова заявила о стягивании половины армии Украины в Донбасс

Захарова: ВСУ стянули в Донбасс 125 тыс. человек
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Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Об этом рассказала в среду, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — подчеркнула Захарова.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения. При этом странным, по ее словам, является тот факт, что правозащитники, находящиеся на Западе, «не видят» этой ситуации.

«Где международное правочеловеческое движение? Где гуманитарщики? Где статьи в ведущих средствах массовой информации?» — добавила Захарова.

Вместе с тем она отметила, что возможная отправка НАТО своих контингентов на территорию Украины сделает страны альянса соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе.

Захарова также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По ее словам, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. В ответ на это заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ.

До этого, 20 ноября, телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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