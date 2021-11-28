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Политика
Песков назвал неприемлемым нагнетание вокруг «российской угрозы» Украине
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Песков назвал неприемлемым нагнетание вокруг «российской угрозы» Украине

Песков: заявления Украины о планах России на нападение беспочвенны
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Истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 28 ноября.

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«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

«Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути», — заявил Песков.

Он также предположил, что подобные обвинения могут быть связаны с желанием скрыть подготовку к силовому решению ситуации в Донбассе.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — добавил представитель Кремля.

Ранее на этой неделе в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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