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Грызлов высказался о невыполнении Украиной решений «нормандской четверки»

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Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Страна блокирует все попытки контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов во вторник, 30 ноября.

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«Украинская власть не выполнила ни одного из своих обязательств, принятых в нормандском формате. Более того, украинская сторона продолжает блокировать работу контактной группы», — рассказал он ТАСС.

По его словам, Украина упорно отказывается от урегулирования конфликта и участия в диалоге о будущем постконфликтном статусе Донбасса.

«На все предложения Донецка и Луганска по этому вопросу (Киев) не дает ни положительного, ни отрицательного ответа», — подчеркнул Грызлов.

24 ноября Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. По его словам, украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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