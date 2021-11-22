Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в «нормандском формате» договоренностям по вопросу Донбасса.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее 22 ноября МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе и стремится найти политико-дипломатическое разрешение конфликта.

Однако он добавил, что украинская дипломатия продолжает работу над укреплением обороны с целью сдерживания России от агрессивных действий.

Накануне, 21 ноября, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении Javelin в Донбассе. Он полагает, что они вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

31 августа президентом США Джо Байденом был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В частности, Украине были переданы противотанковые комплексы Javelin.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.