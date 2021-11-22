На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье, 21 ноября, в интервью Military Times сообщил о первом применении американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin в Донбассе.

По утверждению главы украинской военной разведки, ПТРК Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Буданов также подчеркнул, что Киеву требуется поддержка США, при этом Вашингтон, уверен он, должен оказать ее как можно раньше.

Кроме того, по его мнению, Россия якобы разжигает беспорядки на Украине, и обращает внимание на выступления народа против действующей власти.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину, не исключены провокации на этот счет. При этом официальный представитель Кремля добавил, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, подчеркнул он.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.

Президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения алармистскими. Он указал, что учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном море представляют вызов для РФ, но Москва не будет нагнетать обстановку.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.