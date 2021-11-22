МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе

Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе. Об этом 22 ноября написал на своей странице в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — написал он на украинском и английском языках.

По словам главы украинской дипломатии, Киев продолжает работу над «оживлением» нормандского формата с участием Германии и Франции в качестве посредников.

«Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию, вместо того чтобы их нарушать», — добавил он.

Как заключил Кулеба, украинская дипломатия продолжает работу над укреплением обороны с целью сдерживания России от агрессивных действий.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что его ведомству ничего не известно о применении в Донбассе американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Он добавил, что воинственная риторика Украины свидетельствует о явном желании обострить конфликт в регионе.

21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении Javelin в Донбассе. Он полагает, что они вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

31 августа президентом США Джо Байденом был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В частности, Украине были переданы противотанковые комплексы Javelin.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.