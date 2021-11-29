В НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины

Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. Об этом 29 ноября сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия», — заявил он на пресс-конференции в Риге.

Днем ранее о существовании риска военной эскалации с западными странами заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, уточнив, что он не столь серьезный, как во времена холодной войны. Он также подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

27 ноября генсек НАТО призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия не однократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.