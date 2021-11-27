Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Такое заявление он сделал 27 ноября в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, она продолжит поддерживать Украину.

«Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии», — уточнил генсек.

Он добавил, что НАТО остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

Прокомментировав ситуацию о якобы имеющем место скоплении российских войск у границы, Столтенберг сообщил, что не готов расценивать это «исключительно как блеф».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия не однократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.