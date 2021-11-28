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Посол РФ заявил о риске военной эскалации с западными странами

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Риск военной эскалации с западными странами существует. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

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«Существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить», — приводят «РИА Новости» слова Келина.

При этом он добавил, что риски не такие серьезные, как во времена холодной войны. Россия озвучила западным партнерам конкретные предложения по военной линии, как этого можно достичь, отметил дипломат.

«Такие переговоры должны быть продолжены, нам нужно прийти к деэскалации. Предложения с нашей стороны есть, но они должны быть проанализированы, и на них должен быть дан ответ. Пока мы, к сожалению, не получили ответа», — отметил Келин.

Он также подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он добавил, что НАТО остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия не однократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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