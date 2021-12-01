Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины

Если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 1 декабря.

«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — подчеркнул Лукашенко.

Белоруссий лидер заверил, что никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине». Он отметил, что будет делать всё для того, чтобы «Украина стала нашей».

«Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заключил Лукашенко.

Ранее, 29 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посчитал, что Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы для соседних государств. По его словам, не стоит сжигать все мосты с Белоруссией, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов.

25 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границ Белоруссии важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в понедельник отметил, что Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Он уточнил, что они будут направлены на отработку защиты южных границ страны.

Вместе с тем Лукашенко 30 ноября обратил внимание на то, что хочет начать поездку на крымский полуостров с Севастополя, добавив, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России. В ответ на это заявление Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.