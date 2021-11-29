В Белоруссии рассказали о планах провести новые военные учения с Россией

Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Они будут направлены на отработку защиты южных границ страны. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности.

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — сказал Хренин.

При этом глава минобороны Белоруссии отметил, что Москва и Минск не планируют проводить масштабные учение наподобие «Запада».

Ранее, 25 ноября, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границ Белоруссии важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко уделяет особое внимание переоснащению армии страны. В частности, в войска поступают современные самолеты, вертолеты, отечественные реактивные системы залпового огня и другие средства.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

28 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. До этого, 20 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Балтии переброшены бронетанковая бригада Сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.