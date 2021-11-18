Минск заявил о росте количества полетов авиации НАТО вдоль границ страны

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины», — сказано в сообщении.

Кроме того, общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза. При этом привлекается почти в полтора раза больше авиации ВВС США.

По информации ведомства, указанные факты свидетельствуют о дальнейшей «эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь».

Два американских разведывательных самолета 15 ноября пролетели вдоль границы Белоруссии с Польшей, где на данный момент находится большое число нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза (ЕС). Сведения о полетах американских самолетов опубликовал в Twitter PlaneRadar.

16 ноября Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) заявило РИА «Новости», что полеты американской авиации у границ Белоруссии носили рутинный характер и были согласованы с союзниками в регионе.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия республики готова к отражению любой угрозы. По его словам, Польша сосредоточила на границе 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой.

Ранее, 14 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о переговорах с Литвой и Латвией о возможности созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии. Он добавил, что для решения данного кризиса пора предпринимать «конкретные шаги».

11 ноября Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, Польша и НАТО подтянули свои войска к границе с Белоруссией «внаглую, не предупредив никого».

Миграционный кризис на белорусской границе резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. 16 ноября Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. 18 ноября Минобороны Польши сообщило о том, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в страну.