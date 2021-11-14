Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за мигрантов

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

«Мы обсуждаем с Латвией и в особенности с Литвой, не запустить ли ст. 4 НАТО», — сказал он.

Ст. 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.

«Это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств», — пояснил премьер-министр.

Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать «конкретные шаги».

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Все это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.