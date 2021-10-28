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Лукашенко пообещал жесткие действия из-за милитаризации у границ Союзного государства

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Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. Об этом в четверг, 28 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

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По его словам, власти Польши планируют бороться с нелегальной миграцией на границе с республикой при помощи танков «Леопард».

«Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны», — цитирует его БелТА.

Ранее, 26 октября, Лукашенко уже высказывался относительно обстановки на госгранице республики. По его словам, соседние государства перебросили танки к западным рубежам страны.

20 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Балтии переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Также были сформированы штабы коалиционных дивизий НАТО в Румынии, Польше и Латвии.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что численность сил первоочередного задействования альянса увеличилась с 25 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. Помимо этого, в 2021 году количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО у границ России выросло на 30%.

17 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта сложная ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

Минск же категорически отверг обвинения в причастности к созданию кризиса. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал о том, что Польша и Литва за два месяца совершили попытки вытеснить на территорию республики свыше 8,5 тыс. беженцев. Он подчеркнул, что такой подход не является решением проблемы миграции, и призывал западных коллег к диалогу.

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