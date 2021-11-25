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В Белоруссии заявили о важности укрепления группировки войск с Россией

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В условиях наращивания потенциала НАТО у границ Белоруссии важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко уделяет особое внимание переоснащению армии страны. В частности, в войска поступают современные самолеты, вертолеты, отечественные реактивные системы залпового огня и другие средства.

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«Укрепляется региональная группировка войск вооруженных сил Белоруссии и России», — приводит издание «СБ.Беларусь сегодня» слова госсекретаря.

Вольфович добавил, что важнейшая задача на данный момент — поддержание в высокой боеготовности вооруженных сил Белоруссии. Он также обратил внимание на то, что наращивается потенциал НАТО, увеличивается интенсивность и масштабы учений.

Ранее, 18 ноября, министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

11 ноября Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, Польша и НАТО подтянули свои войска к границе с Белоруссией «внаглую, не предупредив никого».

28 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. До этого, 20 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Балтии переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

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