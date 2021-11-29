Глава МИД Украины назвал Белоруссию источником угрозы для соседних стран

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы для соседних государств. Такое мнение 29 ноября он выразил в беседе с латвийским изданием Delfi.

«Мы видим, как Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы соседям. Для нас это значит значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Белоруссией. Это отвлекает наши силы и внимание», — заявил Кулеба.

Он отметил, что при урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе нужно быть осторожным в контактах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Конечно, не стоит сжигать все мосты с Белоруссией, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима», — сказал глава МИД Украины.

24 ноября сообщалось, что Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса.

Операция координируется пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

18 ноября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций. 271 депутат проголосовал за проект закона.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее мигранты покинули палаточный лагерь и перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.