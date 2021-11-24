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Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией

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Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

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«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». [...] Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности»,— говорится в сообщении.

Операция координируется пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

По словам первого заместителя председателя государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину. В связи с этим правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Также отмечается, что а охране границы для патрулирования и мониторинга будут применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов будут выставлены посты на автомобильных дорогах, будут проверяться автобусные и железнодорожные станции, проведены превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья.

Ранее, 19 ноября, нацгвардия Украины начала учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который располагается в 800 м от границы с Белоруссией.

18 ноября верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций. В общей сложности 271 депутат проголосовал за проект закона.

12 ноября, глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.

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