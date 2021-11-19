Нацгвардия Украины начала учения около границы с Белоруссией

Служащие национальной гвардии Украины проводят учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который располагается в 800 м от границы с Белоруссией. Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, телеканал «Дом».

«Сегодня, 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска «Новые Яриловичи» вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам», — отметил корреспондент телеканала.

По его словам, отряды прошли ежедневные тренировки. Кроме того, также были отработаны маневры.

Число служащих нацгвардии, которые принимают участие в тренировках, журналист не уточнил.

Накануне Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций. В общей сложности 271 депутат проголосовал за проект закона. Парламент получил его для рассмотрения еще в марте.

В тот же день политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал подобное разрешение провокацией и фактическим призывом к подобным действиям. По его словам, целью нововведения является не предупреждение, а искусственное создание конфликтных сценариев.

16 ноября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов посчитал, что Белоруссия якобы превращается в «плацдарм для наступления» на Украину. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации и теперь «тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО».

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал о якобы подготовке наступления является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.