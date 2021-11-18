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Политолог объяснил разрешение украинским пограничникам применять оружие

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Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал разрешение на применение оружия украинским пограничникам провокацией и фактическим призывом к подобным действиям.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 18 ноября, он высказал мнение, что Украина заинтересована в подобных действиях и инцидентах, потому что так она сможет потребовать международного военного присутствия в Донбассе.

По словам Журавлева, целью нововведения является не предупреждение, а искусственное создание конфликтных сценариев.

«Пограничники ведь и так всегда имели право на применение оружия, так что это нововведение можно расценивать как призыв к подобным действиям», — уверен политолог.

Он также предположил, что пограничники Украины могут открыть огонь по российским коллегам и заявить, что те хотели незаконно пересечь границу. Также речь может пойти о «каких-то нелегальных российских беженцах». Журавлев уточнил, что обычных людей в приграничной зоне немного, поэтому проще устроить провокацию с такими же пограничниками.

Вероятность подобного исхода событий, по его мнению, крайне высока. Вопрос остается только в том, согласится ли Запад откликнуться на призыв украинских властей.

Ранее 18 ноября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций, пишет НСН. В общей сложности 271 депутат проголосовал за проект закона. Парламент получил его для рассмотрения еще в марте, уточняет телеканал «360».

Уточняется, что применять оружие украинским пограничникам разрешается для отражения нападения, освобождения заложников, задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству, уничтожения беспилотников, пишет Life.ru.

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