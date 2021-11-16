В Киеве заявили о появлении «белорусского фронта»

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что Белоруссия кобы превращается в «плацдарм для наступления» на Украину. Об этом он написал в Facebook 16 ноября.

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Турчинов отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации и теперь «тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО».

«После учений «Запад-2021» на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально — поглощение Россией Белорусии. Россия теперь может использовать территорию Белоруссии как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский», — написал Турчинов.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена начинать войну с Украиной, но готова реагировать на провокации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал о якобы подготовке наступления является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

Кроме того, Песков отметил, что учения Североатлантического альянса в Черноморском регионе являются предметом обеспокоенности Москвы и президента РФ Владимира Путина.

12 ноября министр обороны РФ Серей Шойгу указал на то, что НАТО продолжает наращивать присутствие у границ РФ. По его словам, военно-политическая ситуация в Европе деградирует.

16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Украина давно стала «плацдармом» для странных антироссийских экономических и энергетических инициатив.

Она заявила, что у Украины еще остался шанс предотвратить свое уничтожение и превращение в «кнопку западных кураторов». Захарова подчеркнула, что для этого властям страны необходимо «осознать и изменить свою тактику».

9 июня эксперты сошлись во мнении, что Североатлантический альянс намерен использовать Украину как полигон для отработки ударов по России, проводя крупные военные учения.

В свою очередь, политический консультант, телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте телеканала РЕН ТВ указал на то, что де-факто Украина уже стала частью НАТО, допуская проведение военных учений альянса над своей территорией и передавая свои вооруженные части под его командование. Он также обратил внимание на антироссийскую направленность учений и проверок боеготовности украинских войск.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. При этом Киев заявляет о якобы военных действиях против РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации и переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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