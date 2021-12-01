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Кулеба пообещал Минску серьезные последствия в случае признания Крыма
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Кулеба пообещал Минску серьезные последствия в случае признания Крыма

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе». Такое заявление он сделал в среду, 30 ноября, в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

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«Мы будем оценивать его (президента Белоруссии Александра Лукашенко — Ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — цитирует министра агентство «Укринформ».

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

Ранее в этот день белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на крымский полуостров с Севастополя. При этом он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России.

При этом, по словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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