Лукашенко назвал грядущую поездку в Крым признанием полуострова российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, 30 ноября, в интервью «РИА Новости», что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

«Если президент уже туда (в Крым — Ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — сказал он.

Он подчеркнул, что это, безусловно, будет означать признание Крыма российской территорией.

По словам белорусского лидера, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

«Между мною и Путиным (президентом России Владимиром — Ред.) такого вопроса нет», — подчеркнул он.

Ранее, 23 октября, бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.