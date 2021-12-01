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Зеленский назвал условие завершения конфликта в Донбассе

Зеленский: Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией
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Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Такое заявление в среду, 1 декабря, сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — подчеркнул он в ходе ежегодного посланием к парламенту и украинскому народу.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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