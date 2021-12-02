В Кремле указали на агрессивную риторику властей Украины

Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения. Мы анализируем высказывания [президента Украины Владимира] Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим прямую угрозу, высказанную в адрес России», — сказал представитель Кремля.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек.

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