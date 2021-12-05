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Глава ДНР назвал реальной перспективу возобновления боевых действий Киевом

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Перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. Об этом 5 декабря заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Что касается возобновления полномасштабных боевых действий, перспектива реальная. Мы постоянно слышим об этом из заявлений Украины и ее западных партнеров. То количество личного состава и техники, стянутых в зону конфликта, говорит, что Украина готова (к возобновлению боевых действий. — Ред.)», — сказал он на встрече с общественниками и журналистами Москвы.

По словам Пушилина, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения. Вместе с тем он подчеркнул, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».

Пушилин также отметил, что не видит сдвигов по вопросу обмена удерживаемыми лицами с Киевом. По его словам, Украина блокирует процесс.

Ранее, 2 декабря, министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дайнего заявил, что информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины свидетельствует о том, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. При этом министр отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. По его словам, необходимо вести диалог с РФ, зная при этом, что у Украины сильная армия.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также отметила, что нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения.

В тот же день полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран «нормандского формата». Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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