Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
Экономика
В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Экономика
Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза
Сюжет:

Лавров сообщил о последствиях изменения Киевом Минских договоренностей

Лавров: попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж Минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта», — заявил Лавров.

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и предоставления этим территориям закрепленного в конституции особого статуса.

Глава МИДа добавил, что ОБСЕ должна дать Украине сигнал о неприемлемости пересмотра Минских договоренностей.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Украина стягивает силы в зону конфликта в Донбассе. Там находятся уже 125 тыс. украинских солдат, добавила дипломат.

1 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполнил ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке украинской стороной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. В ответ на это заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ.

До этого, 20 ноября, телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». Тогда Песков подчеркнул, что слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021