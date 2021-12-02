Лавров сообщил о последствиях изменения Киевом Минских договоренностей

Попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж Минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта», — заявил Лавров.

По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и предоставления этим территориям закрепленного в конституции особого статуса.

Глава МИДа добавил, что ОБСЕ должна дать Украине сигнал о неприемлемости пересмотра Минских договоренностей.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Украина стягивает силы в зону конфликта в Донбассе. Там находятся уже 125 тыс. украинских солдат, добавила дипломат.

1 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполнил ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке украинской стороной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. В ответ на это заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ.

До этого, 20 ноября, телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». Тогда Песков подчеркнул, что слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.