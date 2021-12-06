Песков отметил вбросы СМИ по якобы плану вторжения России на Украину

В Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Об этом 6 декабря в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

«Снять напряженность можно только одним путем — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», — отметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что Москва пока не знает, проявит ли Запад политическую волю для проведения предметных переговоров с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он напомнил, что к таким переговорам НАТО призвал глава российского государства Владимир Путин.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

18 ноября президент России заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

7 декабря Путин и Байден в онлайн-режиме проведут переговоры, прямого эфира общения не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станет Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса отношений двух стран, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.