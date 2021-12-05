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Белый дом подтвердил переговоры Путина и Байдена

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Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря. Соответствующую информацию в субботу, 4 декабря, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Заявление опубликовано на сайте администрации США.

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«Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден отдельно затронет вопрос военной деятельностью России на границе с Украиной, а также скажет о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Ранее в тот же день встречу двух президентов 7 декабря подтвердили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Сирии и Ливии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

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