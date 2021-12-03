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Помощник президента России назвал темы переговоров Путина и Байдена

Помощник президента России: Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине и в Афганистане
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Одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге

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По его словам, в целом на повестке большое количество вопросов. Так, стороны рассмотрят темы Ирана, Ливии и Сирии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве. Также лидеры обсудят вопросы пандемии коронавируса и климатических изменений.

«Главное, что не только мы, но, я надеюсь, и американские коллеги понимают, насколько важен, насколько нужен этот контакт», — указал Ушаков.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата предстоящей встречи Путина и Байдена пока не согласована. Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря. По его словам, такая дата фигурирует в ходе обсуждения.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является важной в текущих условиях.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

29 ноября Рябков уточнял, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

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