В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена

Точная дата предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не согласована. Об этом 3 декабря сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время продолжается работа по утверждению даты переговоров.

«Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат — речь идет о видеоконференции», — рассказал Песков журналистам.

Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря.

«И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже», — указал представитель Кремля.

Как уточнил Песков, пока нет точного понимания того, будут ли переговоры проходить один на один или с участием делегаций.

О возможном проведении переговоров 7 декабря ранее в этот день рассказал осведомленный источник «Коммерсанта». Он также отмечал, что беседа лидеров, вероятно, состоится в формате видео-конференц-связи.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является очень важной в текущих условиях.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

29 ноября Рябков уточнял, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.