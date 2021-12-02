В МИД РФ назвали возможные сроки разговора Путина и Байдена

Москва выражает надежду на то, что разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом должен состояться в ближайшие дни. Точная дата контакта политиков пока не согласована. Об этом 2 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хотелось бы надеяться, что контакт президентов состоится в ближайшие несколько дней. Сразу же скажу, что дата еще окончательно не согласована. Возникли небольшие трудности в состыковке календарей двух лидеров. Но этот разговор очень нужен и очень важен, так как у нас сейчас активно множатся проблемы», — сказал дипломат в ток-шоу «Большая игра» в эфире Первого канала.

Ранее, 1 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

30 ноября сообщалось, что США пока не могут официально объявить о каких-либо будущих контактах президента страны Байдена и российского лидера Владимира Путина.

29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом, с учетом перерыва, саммит занял около трех с половиной часов.