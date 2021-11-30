Белый дом указал на отсутствие прогнозов по встрече Путина и Байдена

Соединенные Штаты пока не могут официально объявить о каких-либо будущих контактах президента страны Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 30 ноября.

При этом она добавила, что Вашингтон и Москва поддерживают контакты на высоком уровне.

«Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать. Очевидно, что в продолжение саммита, состоявшегося этим летом, мы поддерживаем контакты с российскими коллегами на высоком уровне», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на регулярном брифинге.

29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча Путина и Байдена пройдет до конца года. Он сообщил, что точная дата встречи еще не назначена, но, скорее всего, переговоры пройдут в онлайн-формате.

20 октября Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года под вопросом. Однако, по ее словам, американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.