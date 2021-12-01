Столтенберг сообщил об ожиданиях НАТО новой встречи Путина и Байдена

НАТО приветствовало бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом 1 декабря сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

«НАТО верит в диалог с Россией и приветствует прямые контакты между Соединенными Штатами и Россией. НАТО также готово вести диалог с Россией на уровне альянса. У нас есть каналы для коммуникаций между военными, а я регулярно встречаюсь с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым», — сказал он.

Также Столтенберг вновь обвинил Россию в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал Москву возобновить диалог.

«Мы считаем, что диалог очень важен, особенно в такое сложное время, как сейчас. Диалог с Россией необходим, Россия — наш сосед, к лучшим отношениям с которым нам необходимо стремиться», — сказал он.

Однако генсек альянса отметил, что «в обозримом будущем улучшить их (отношения. — Ред.) не получится», поэтому «необходимо хотя бы регулировать сложные отношения с Россией».

«Речь идет о важных, в особенности в эти непростые времена, темах контроля над вооружениями, прозрачности, снижения рисков, а также применения механизмов, которые позволяют предотвратить случайности и нештатные происшествия, а если таковые всё же происходят, то не дают ситуации выйти из-под контроля», — пояснил Столтенберг.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты пока не могут официально объявить о каких-либо будущих контактах президента страны Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча Путина и Байдена пройдет до конца года. Он сообщил, что точная дата встречи еще не назначена, но, скорее всего, переговоры пройдут в онлайн-формате.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года под вопросом. Однако, по ее словам, американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть «и согласие, и различия».

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом, с учетом перерыва, саммит занял около трех с половиной часов.