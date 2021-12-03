Источник назвал возможную дату встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как уточнил собеседник издания, указанная дата еще до конца не согласована. По его данным, беседа лидеров, вероятно, состоится в формате видео-конференц-связи.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является очень важной в текущих условиях.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

29 ноября Рябков уточнял, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.