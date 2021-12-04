Байден отказался признавать российские «красные линии» по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьи красные линии в вопросе Украины и намерен провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор». Об этом пятницу, 3 декабря, он сообщил журналистам перед поездкой в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) передает агентство Reuters.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — отметил глава Белого дома, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

Глава государства также прокомментировал заявления о том, что Россия считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

«Я не признаю ничью красную линию», — подчеркнул Байден.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены. Итогом стало печальное состояние европейской безопасности. В ответ на это на следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия.

18 ноября президент России заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые легко могут быть использованы. Там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы, добавил президент.