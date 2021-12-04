В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря

В Кремле подтвердили проведение переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена во вторник, 7 декабря. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства, общение запланировано на вечер.

При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

«Вечер. Президенты сами определят», — ответил Песков журналистам «РИА Новости» на вопрос о том, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщило, что Путин и Байден пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря. Отмечалось, что Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно «военной деятельности России на границе с Украиной», а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

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