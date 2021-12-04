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В Белом доме сообщили о планах Путина и Байдена провести видеозвонок 7 декабря

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Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря, они обсудят Украину и ряд других вопросов. Об этом 4 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

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Отмечается, что Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно «военной деятельности России на границе с Украиной», а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Информацию о достижении договоренности о телефонном разговоре президентов подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она отметила, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены, а итогом стало печальное состояние европейской безопасности. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия.

18 ноября Путин отметил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам». Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые легко могут быть использованы. Там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы, добавил президент.

4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

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