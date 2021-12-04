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The Washington Post сообщила о планах «вторжения» РФ на Украину в 2022 году

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Американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила 4 декабря, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

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«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с численностью сил, вдвое превышающей ту, которую мы видели весной этого года во время внезапных российских учений у границ Украины», — сообщил чиновник.

Отмечается, что в планах задействованы 100 батальонных тактических групп, насчитывающих около 175 тыс. военнослужащих, при этом половина из них, а также недавно прибывшие танки и артиллерия якобы уже на месте.

The Washington Post ссылается также на спутниковые снимки и сообщает, что силы РФ якобы сосредоточены в четырех точках.

Кроме того, газета настаивает на том, что Россия якобы ведет информационную кампанию против Украины и НАТО, чтобы обвинить Украину в потенциальной эскалации.

Между тем временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с главой МВД страны Денисом Монастырским заявила, что США окажут Украине помощь в случае обострения ситуации на границе страны.

Как сообщили в украинском МВД, переговоры были посвящены теме усиления взаимодействия сторон в контексте возможного усиления напряженности на границе страны.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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