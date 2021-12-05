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Bild опубликовала схему предполагаемого нападения России на Украину

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Россия якобы подготовила сразу два сценария «вторжения» на Украину. Такими данными поделилась немецкая газета Bild в субботу, 4 декабря.

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По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

Первый сценарий подразумевает одновременную атаку с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщают на сайте Bild со ссылкой на источники НАТО .

Второй же сценарий якобы подразумевает три фазы. Первая: нападение на юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря». Для этого, сообщили собеседники, Россия планирует перебросить «танки и войска из Крыма в район Одессы». Вторая: нападение на северо-восток, чтобы авиацией и баллистическими ракетами «ослабить военный потенциал Украины». Третья: наступление на Киев с севера («может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства»).

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала авторам Bild, что в качестве разведданных НАТО о якобы грядущем наступлении России на Украину авторы материала использовали карты времен нацистской Германии и украинской декоммунизации. Комментируя фазы наступления, Захарова указала немецким «вундер-журналистам», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост, в то время как ослабление украинской обороноспособности «с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год».

В конце ноября Мария Захарова уже проводила ликбез по мотивам статьи главного редактора Маурицио Молинари итальянской La Repubblica о причастности России к миграционному кризису в Европе. Материал издания российский дипломат назвала «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ДНР и ЛНР.

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