В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины

Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Первое — кто на кого планирует нападать Россия на Украину или Украину на Россию. Американские СМИ утверждают, что Россия готовит агрессию на Украину. А мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса — ЛНР и ДНР. Второе — мы неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает агрессивных планов», — сообщил он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что неправильно ассоциировать с такими планами «перемещения наших войск по территории нашей страны». Он добавил, что Россия обеспокоена провокационными действиями украинских сил на границе.

Кроме того, Песков заявил, что до сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию.

22 ноября вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

В свою очередь Песков отметил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».