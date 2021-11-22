В Совфеде назвали цели информкампании о якобы вторжении России на Украину

Информационная кампания вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину преследует несколько целей. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Одна из них — зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала и ее, мол, удерживают от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев», — написал он в Facebook.

По словам Косачева, еще одной целью этой «лавинообразной» кампании является стремление увязать тему российско-украинской границы с белорусско-польской границей, которая в настоящее время стала для европейцев более волнующей.

«Если связь не найдут, ее придумают, ведь «заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным. Поэтому активность западных политиков, якобы уговаривающих Россию не делать то, что она и не собиралась делать, будет только нарастать», — подчеркнул вице-спикер.

Он также указал на то, что сложившаяся ситуация может привести к вооруженным действиями со стороны Украины.

«Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию», — заключил парламентарий.

За последние дни ряд западных СМИ написал статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Кроме того, газета The New York Times днем ранее сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

В статье американского агентства Bloomberg говорилось, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».