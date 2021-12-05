Захарова уличила Bild в антисемитизме при описании «атак» РФ на Украину

Разведданные НАТО о якобы грядущем наступлении России на Украину использовали карты времен нацистской Германии и украинской декоммунизации, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 декабря в своем Telegram авторам статьи немецкой Bild.

Таблоид приводит данные НАТО и разведки, утверждая, что в Кремле еще не решили, нападать на Украину или нет, поэтому 175 тыс. солдат пребывают в режиме ожидания. Издание расписывает три фазы «наступления России», иллюстрируя цветной картой с указаниями направления атак и родов войск, которые будут их совершать.

Захарова заметила, что Львов на приведенной карте обозначен как «Лемберг». При этом современный Львов по-немецки будет Lwiw, а на карте 1942 года, когда город был оккупирован, фашистами использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг», указала она.

«Карту восточной же Украины прислали, похоже, с Банковой, Днепропетровск на схеме обозначен новомодным «Днiпро» (а ведь переименован был не далее как пять лет назад в ходе «декоммунизации»)», — заметила дипломат.

Комментируя фазы наступления, Захарова указала немецким «вундер-журналистам», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост, в то время как ослабление украинской обороноспособности «с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год». Третья фаза «примерно до линии Коростень-Умань» и вовсе вызывает недоумение.

«Умань — место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов», — написала Захарова.

В конце ноября Мария Захарова уже проводила ликбез по мотивам статьи главного редактора Маурицио Молинари итальянской Repubblica о причастности России к миграционному кризису в Европе. Материал издания российский дипломат назвала «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

Тогда же сенатор Соединенных Штатов Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину. Председатель комитета сената по международным отношениям внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA).

Западные СМИ стали активнее распространять данные о якобы военной активности России у границ с Украной. 11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что материал агентства является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Он указал, что всё это не может оставлять Россию индифферентной к тому, что происходит.

При этом было выпущено официальное коммюнике Минобороны Украины и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии».