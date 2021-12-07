СМИ рассказали о переговорах Путина и Байдена

Переговоры американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Об этом сообщил во вторник, 7 декабря, корреспондент телеканала «Россия 1».

Журналист продемонстрировал кадры из кабинета Путина в его резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Именно здесь глава государства проводил переговоры с Байденом по видеосвязи.

«Дело в том, что переговоры шли жестко в режиме «один на один», то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент. Соответственно, если ему был необходим, например, адъютант, помощник, он мог нажать кнопку», — рассказал корреспондент.

Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. В начале разговора американский лидер сообщил, что надеется в будущем встретиться с российским президентом лично.

Отмечалось, что в ходе разговора главы государств могли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, а также могли затронуть Афганистан и вопрос двусторонних отношений.

При этом агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.