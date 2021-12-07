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Байден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

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Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, высокопоставленный представитель администрации США.

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«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», — подчеркнул он на брифинге.

По словам представителя американской администрации, Байден сообщит Зеленскому о содержании его беседы с Владимиром Путиным и проведет консультации с ним.

Ранее в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердил украинский лидер. По его словам, Киев и Вашингтон договорились действовать в координации.

В этот же день сообщалось, что американский президент перед переговорами с российским коллегой проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий.

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет. Видеообращение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станут Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

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