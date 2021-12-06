Байден проведет переговоры с европейскими союзниками перед беседой с Путиным

В преддверии беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий. Об этом, выступая 6 декабря на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей 7 декабря видеовстрече глав двух государств, заявил представитель администрации США высокого ранга.

Он отметил, что разговор американского и российского президентов состоится в режиме защищенной видеосвязи.

«Сегодня, в преддверии беседы с Владимиром Путиным, президент Байден проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками США, чтобы скоординировать свое послание и убедиться в том, что он отправится на этот разговор с уверенностью в единстве партнеров и трансатлантической солидарности в отношении дальнейших действий», — сказал чиновник.

Высокопоставленный представитель американской администрации также сообщил, что перед онлайн-саммитом госсекретарь США Энтони Блинкен переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден позвонит украинскому лидеру уже по итогам встречи и расскажет ему о содержании беседы с Путиным и проведет соотвествующие консультации.

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станут Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

На прошлой неделе Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».