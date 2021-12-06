В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря рассказал о предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по видеосвязи 7 декабря.

Песков отметил, что общение пройдет в закрытом режиме, покажут только первые кадры.

«Никакого прямого эфира, конечно, не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но разумеется, это будут только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме», — сказал представитель Кремля.

Онлайн-встреча начнется около 18:00, во сколько она закончится, Песков не уточнил, однако отметил, что разговор будет «продолжительным».

«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом, наш президент проводит общение с представителями профильных ведомств перед таким серьезным разговором», — сказал Песков.

Также он рассказал, какие темы будут затронуты в ходе виртуальной встречи. Так, президенты обсудят, «каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женевы». Также они поговорят об отношениях между РФ и США, ситуации вокруг Украины, продвижении НАТО в сторону российских границ и об «инициативе Путина о гарантиях безопасности».

«Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно. Они бывают только в обе стороны. Гарантии бывают только обоюдными. Именно Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва уделяет особое внимание важности встречи постоянных членов Совета безопасности.

«Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Ход развития событий и степень накал, который сейчас есть, делает эту встречу еще более актуальной. Но с согласование пока продвинуться на удается», — сказал он.

4 декабря стало известно, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в Кремле. В тот же день глава Белого дома заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

В ходе саммита России и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.