Блинкен провел переговоры с Зеленским перед саммитом РФ-США

Госсекретарь Энтони Блинкен перед виртуальным саммитом Россия-США провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 6 декабря сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Когда я шел на брифинг, госсекретарь был на связи с президентом Зеленским», — сказал Прайс журналистам на брифинге.

Информацию о переговорах с Блинкеном перед саммитом Владимира Путина и Джо Байдена подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Twitter. По его словам, Киев и Вашингтон договорились действовать в координации.

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет. Видеообращение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен затронуть вопрос стабилизации отношений между двумя государствами.

По словам Псаки, действующая администрация Штатов стремится не усиливать эскалацию в отношениях с Россией, а, напротив, как можно быстрее стабилизировать их.

4 декабря президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины и намерен провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор».