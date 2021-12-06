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Белый дом заявил о нацеленности США на стабилизацию отношений с РФ

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В ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен затронуть вопрос стабилизации отношений между двумя государствами. Об этом 6 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Для президента Байдена это будет возможностью подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, планируется обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и РФ, включая стратегическую стабильность плюс кибер- и региональные вопросы», — сказала она журналистам на брифинге.

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В то же время Псаки подчеркнула, что действующая администрация Штатов стремится не усиливать эскалацию в отношениях с Россией, а, напротив, как можно быстрее стабилизировать их.

«США нацелены на то, чтобы выводить отношения с Россией на более стабильную основу и вовсе не стремятся к эскалации. Предстоящую беседу президентов Байдена и Путина не нужно рассматривать как возможность для изложения Соединенными Штатами угроз в адрес РФ», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в понедельник стало известно, что перед беседой с Путиным Байден проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий. Также уточнялось, что перед онлайн-саммитом госсекретарь США Энтони Блинкен переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден же позвонит украинскому лидеру по итогам встречи, расскажет ему о содержании беседы с Путиным и проведет соответствующие консультации.

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

На прошлой неделе Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

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