После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе

По завершении встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена лидеры США, Великобритании и других европейских стран обсудят итоги переговоров на высшем уровне. Об этом 7 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи ранее во вторник. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, а также затронут Афганистан и вопрос двусторонних отношений. Кроме того, разговор коснется реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве, которая прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж.

В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным. По словам представителя американской администрации, Байден сообщит украинскому лидеру о содержании встречи и проведет консультации с ним.

6 декабря сообщалось, что американский президент перед беседой с российским коллегой проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.